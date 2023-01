Aperto il testamento di Gina Lollobrigida | la divisione fra il figlio Andrea Milko Skofic e l’assistente Andrea Piazzolla

(Di martedì 24 gennaio 2023)oggi il, morta il 16 gennaio a Roma all’età di 95 anni. L’attrice lascia il suo patrimonio alSkofic e al: non spetta, invece, nulla a Rigau., i dettagli Credits – tag24.it A comunicare le ultime volontà dioggi, 24 gennaio alle ore 13:00, è stato il notaio Barbara Franceschini che ha divulgato e spiegato le ultime volontà della diva. Da come si evince dal, nel rispetto della legge, l’attrice lascia metà del patrimonio al ...

Per approfondire : Video : Gina Lollobrigida,l'assistente Piazzolla: "Mi mancherà da morire" Video : Addio alla "bersagliera" Gina Lollobrigida tra rancori e vip Foto : I funerali di Gina Lollobrigida ...E' stato reso noto ilGina Lollobrigida, morta nei giorni scorsi a Roma all'età di 95 anni. Chi sono gli eredi designati In base a quanto si apprende la grande attrice , così come permesso dalla legge, ha ...

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: quanto spetta ad Andrea Piazzolla e quanto al figlio Milko Virgilio Notizie

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: metà al figlio e metà al factotum Piazzolla Corriere della Sera

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: il patrimonio diviso tra il figlio e Piazzolla La Gazzetta dello Sport

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: beni divisi a metà tra il figlio e il factotum Piazzolla RaiNews

Lollobrigida, aperto il testamento: a chi va il patrimonio Libero Magazine

Aperto il testamento di Gina Lollobrigida. L'attrice ha lasciato metà del suo patrimonio al figlio, Andrea Milko Skofic, e metà al factotum Andrea Piazzolla. Tra Skofic e Piazzolla c'è da anni in atto ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...