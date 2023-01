Aperto il testamento di Gina Lollobrigida | ecco a chi va l’eredità

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma – E’ statoildi, in un’aria di complotti e misteri familiari. Ad occuparsene è stato il notaio Barbara Franceschini: nel rispetto della legge, l’attrice ha lasciato metà del patrimonio (di circa 10 milioni di euro) al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, giudicato come una sorta di “figlioccio” con cui ha convissuto per ben 8 anni. Piazzola, tuttavia, si trova attualmente sotto processo con l’accusa di circonvenzione d’incapace dopo aver venduto oltre 350 beni dell’artista (tra cui auto di lusso, gioielli e opere d’arte) e averne presumibilmente incassato il ricavato. A trascinarlo in tribunale è stato il figlio di Milko Skofic, Dimitri, e la causa ha portato alla luce il difficile rapporto tra la Bersagliera e suo figlio Andrea. “Negli ...