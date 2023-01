Antisemitismo e complotti | la deriva di Kanye West arriva da lontano

Leggi su facta.news

(Di martedì 24 gennaio 2023) di Giuseppe Luca Scaffidi Il 22 novembre del 2022, due giorni prima della Festa del Ringraziamento, Ye – pseudonimo che, a partire dall’ottobre del 2021, dopo che un tribunale di Los Angeles ha accolto la richiesta del cantante, è diventato a tutti gli effetti il nome ufficiale del rapper e producer statunitense– ha partecipato a una cena nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. L’incontro ha fatto discutere per via dei suoi ospiti e del loro passato controverso: in compagnia di, oltre all’ex presidente Trump, sedevano personaggi noti per le loro posizioni razziste e antisemite, tra cui il suprematista bianco Nick Fuentes. Nonostante la giovane età (24 anni), Fuentes ha fatto parlare di sé in più occasioni, principalmente a causa delle opinioni espresse e dei temi trattati nel suo podcast ...