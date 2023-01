Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 24 gennaio?

Leggi su zon

(Di martedì 24 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 24Nunzio ha il colloquio in commissariato. Silvia, intanto è indecisa se rispondere o meno alle recensioni negative che accusa il Vulcano di non aver licenziato il cuoco. Alice si sente sempre più in colpa e sotto pressione. Angela. e Franco sono in disaccordo sull’opportunità di punire o meno Bianca che a scuola è sempre più isolata. Guido viene costretto da Mariella a redarguire Serena.Un ...