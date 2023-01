Angela Celentano | svolta clamorosa | è davvero lei? | La macchia sul dorso fa sperare

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono passati 27 anni dalla sparizione di, scomparsa nel nulla il 10 agosto 1996 mentre si trovava in gita sul Monte Faito, nel comune di Vico Equense (Napoli), assieme alla sua famiglia e ad un gruppo di conoscenti. All’epoca la piccola aveva soltanto 3 anni. Da quel momento in poi sono state condotte L'articolo: è? LasulfaNewNotizie.it.

Potrebbe essere vicino ad una svolta il caso di, la ragazza scomparsa sul Monte Faito ormai 27 anni fa: e' stato eseguito un test del Dna su una ragazza sudamericana ritenuta molto somigliante alla foto della bambina di 3 anni, ...Nuove ipotesi su, la bimba scomparsa sul Monte Faito, in Campania, 27 anni fa. Esami del Dna sarebbero stati effettuati su una ragazza segnalata in Sudamerica ritenuta molto somigliante alla foto ...

Scomparsa Angela Celentano, legale: fiduciosi sul test del Dna su una ragazza argentina TGCOM

Angela Celentano, il test del dna su una ragazza sudamericana riaccende la speranza: l'annuncio dell'avvocato Virgilio Notizie

Angela Celentano: legale, test del Dna su ragazza sudamericana Agenzia ANSA

Angela Celentano, nuove speranze dopo 27 anni: test del Dna su una ragazza argentina L'Unione Sarda.it

Angela Celentano, prelevato dna su ragazza sudamericana Adnkronos

Sarà il test del Dna a rivelare se la ragazza sud americana individuata di recente dallo studio legale Ferrandino è Angela Celentano ...Nuova pista sul caso di Angela Celentano, si riparte da una ragazza sudamericana. DNA in arrivo in Italia per il confronto con i genitori.