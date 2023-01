Angela Celentano | prelevato dna su ragazza sudamericana

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stato eseguito il prelievo del dna sulla“che sospettiamo possa essere”, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito nel comune di Vico Equense (Napoli). Lo rende noto l’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori di, Catelloe Maria Staiano, che mai in questi anni si sono arresi di fronte alla possibilità di trovare la loro figlia scomparsa. “Nei giorni scorsi – fa sapere l’avvocato Ferrandino – un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo, ha incontrato lache sospettiamo possa esseree ha provveduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò ...