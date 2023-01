Hanno incontrato la ragazza sudamericana che sospettano possa essere. Un incontro riservato in un paese nordeuropeo, al termine del quale è stato effettuato il prelievo del materiale genetico per la comparazione del DNA. Una possibile svolta nel corso ...Sarà il test del Dna a rivelare se la ragazza sud americana individuata di recente dallo studio legale Ferrandino è, la bimba scomparsa nel 1996, sul Monte Faito, nel Napoletano, mentre era in gita con la famiglia. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della ...

Angela Celentano: legale, test del Dna su ragazza sudamericana - Campania Agenzia ANSA

Angela Celentano, test del Dna su una ragazza sudamericana riaccende le speranze La Repubblica

Angela Celentano, prelevato il Dna dalla ragazza sudamericana che le assomiglia ilmattino.it

Angela Celentano, si riaccende la speranza: test del Dna su una ragazza sudamericana Gazzetta di Parma

Angela Celentano, test del Dna su una ragazza sudamericana Metropolisweb

Sarà il test del Dna a rivelare se la ragazza sud americana individuata di recente dallo studio legale Ferrandino è Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996, sul Monte Faito, mentre era in gita c ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...