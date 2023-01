Angela Bassett prima attrice candidata all' Oscar per un film Marvel | tutte le nomination di Black Panther 2

(Di martedì 24 gennaio 2023)fa la storia ottenendo lacandidatura all'per un ruolo in undelCinematic Universe: ma diamo un'occhiata aledi: Wakanda Forever. La regina di Wakandaè lastar ad ottenere unaagliper un. Ma vediamo come se l'è cavata: Wakanda Forever in quanto a numero di candidature. Qui si fa davvero la storia. Come fa notare anche Variety, infatti, agli2023 la candidatura di...

...spiriti dell'isola Barry Keoghan per Gli spiriti dell'isola Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once Ben Whishaw per Women Talking Categoria migliore attrice non protagonista......Brian Tyree Henry (Causeway) Judd Hirsch (The Fabelmans) Barry Keoghan (Gli spiriti dell'isola) Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA(Black ...

Angela Bassett prima attrice candidata all'Oscar per un film Marvel ... Movieplayer

Black Panther: Wakanda Forever - Angela Bassett candidata ai ... Comics Universe

Black Panther Wakanda Forever: Angela Bassett riceve la nomination ai BAFTA NerdPool

BAFTA 2023, tutte le nomination. Guida 'Niente di nuovo sul fronte occidentale' QUOTIDIANO NAZIONALE

Angela Bassett, una Regina agli Oscar - SentieriSelvaggi Sentieri Selvaggi

Angela Bassett fa la storia ottenendo la prima candidatura all'Oscar per un ruolo in un film del Marvel Cinematic Universe: ma diamo un'occhiata a tutte le nomination di Black Panther: Wakanda Forever ...Angela Bassett è appena stata nominata come miglior attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever.