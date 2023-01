Andrà a fondo Rumors | il verso di Anna Oxa che sconvolgerà Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Uno dei ritorni più attesi aè quello diOxa, che canterà una canzone dal titolo “Sali”. A tal proposito, Dario Salvatori su Dagospia scrive: "C'è da giurare che ildi cui si parlerà sarà 'L'Arca dell'umanità andata a'. Soltanto un'altra volta questo termine così desueto si fece strada, grazie a Sergio Endrigo che nel 1970 si piazzò al terzo posto con 'L'arca di Noè' (in coppia con Iva Zanicchi), scritto in piena solitudine dal cantante istriano". Di quel testo si parlò molto e per molto tempo: “Un volo di gabbiani telecomandati/e una spiaggia di conchiglie morte/nella notte una stella ghiacciata confonde il marinaio/la luna è piena di bandiere senza vento/che fatica essere uomini”. Esortato a spiegare, Endrigo disse: “E' molto semplice. I gabbiani telecomandati sono i missili e la ...