Anche la Germania cede | pronta a dare i Leopard a Zelensky Come cambia la guerra

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si sarebbe finalmente sbloccata la questione dei carri armati moderni richiesti dall'Ucraina agli alleati occidentali. Lasembra aver deciso per la consegna dei tanto attesia Kiev, mentre dagli Stati Uniti potrebbero arrivare i potenti corazzati Abrams. Una decisione che, non a caso, sarebbe legata proprio alle ultime consultazioni tra Berlino e Washington. Secondo quanto rivelato da Der Spiegel, il governo di Olaf Scholz consegnerà almeno una compagnia di2A6 all'Ucraina. La decisione sarebbe stata preceduta da intense consultazioni di diversi giorni con gli alleati, soprattutto con Washington. Secondo le informazioni di Spiegel, i carri armati tedeschidestinati a Kiev provengono dalle scorte della Bundeswehr, l'esercito tedesco. A medio-lungo termine, potrebbero essere preparati per ...