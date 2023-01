Amici 22 | “grandi bicchieri | grandi contrazioni” | Piccolo G cita il ‘noce moscata gate’ e fa gesti inequivocabili Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023)G probabilmente è il tassello mancante in questo grande puzzle speziato. In casetta e sui social, del resto, non si parla altro che da settimane: il “Capodanno Gate” è ancora sulla bocca di protagonisti e fan del programma di Canale5. È ormai acclarato (o quasi) ciò che è successo la notte del 31 dicembre agli studi Elios. Tra cori, fuochi d’artificio e brindisi, sono sei i ragazzi puniti per aver utilizzato la nocecome ingrediente con cui ‘sballarsi’ (e far ‘sballare’ altri compagni, a loro insaputa). Una notte di certo indimenticabile – e non in senso buono – per loro, la produzione e per Maria De Filippi stessa che ha deciso di non mostrare quelle immagini al pubblico. Nell’appuntamento pomeridiano di domenica è tornato sulla questioneG, durante la sua esibizione con il brano “Fuori dal tunnel” di ...