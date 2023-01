Ambulanza bloccata dalla neve | mamma e papà fanno nascere loro figlio in casa | le istruzioni al telefono con l' Ostetrica

... tragedia sfiorata a Napoli Il parto al telefono con l'Ostetrica I due genitori avevano contattato il 118 per raggiungere il vicino ospedale di Siena, ma l'a causa dei disagi provocati ...Estratto da www.repubblica.itCROCE ROSSA NAPOLI L'trova la strada chiusa da un muretto e il personale deve proseguire a piedi. Quando arriva a destinazione, il paziente, un uomo di 67 anni è già morto. È accaduto a ...

Malasanità a Napoli, paziente muore perché ambulanza bloccata da lavori | In centro un mezzo di soccorso trovato senza assicurazione TGCOM

Napoli, ambulanza bloccata da una strada murata: il paziente muore Corriere del Mezzogiorno

Napoli, ambulanza bloccata da strada murata: paziente muore La Repubblica

Napoli, strada murata blocca l'ambulanza: morto 67enne Sky Tg24

Ambulanza bloccata da strada murata, il presidente della Municipalità 3, Greco: Era noto che fosse chiusa Fanpage.it

Divieto per un anno di esercitare la professione sull’intero territorio nazionale per il reato di maltrattamenti aggravati dalla giovane età delle persone offese. La Polizia di Brescia ha dato esecuzi ...A causa della neve una coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in casa, guidati dall’ostetrica collegata via telefono. E’ successo a San Quirico d’Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si è ...