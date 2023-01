Il Post

Le prime quattro vittime dell'ultima strage sono state scoperte in una fattoria, mentre lesono state successivamente trovate in una vicina azienda di autotrasporti. Gli investigatori non ...Quattro persone sono state trovate morte e una quinta ferita da colpi di arma da fuoco in una fattoria, e gli agenti hanno trovatopersone uccise in un altro luogo a diverse miglia di ... Altre tre persone sono state condannate per l’assalto alla sede della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021 Una settimana per definire il futuro di Nicolò Zaniolo e tre gli scenari possibili: l’approdo al Milan che nelle ultime ore sta provando a schiacciare sull’acceleratore, l’arrivo al Tottenham o la… Le ...Stabile l'attività della manifattura in Giappone. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di gennaio 2023, pubblicato da Markit ...