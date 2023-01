Altach | Jungdal | ‘Un sogno giocare nel Milan’

Raveyre nella rosa rossonera ora o a giugno prenderebbe il posto dell'altro giovane Andreas, nei giorni scorsi ceduto in prestito con diritto di riscatto agli austriaci dell'allenati ...Rossoneri che hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto agli austriaci dell', Andreas. L' Aston Villa del neo tecnico Emery, ha manifestato interesse per l'esterno offensivo ...

Jungdal: "Un sogno giocare nel Milan. Ma ora sono felice di essere all’Altach" Milan News

Milan, Jungdal lunedì all’Altach | Mercato Calciomercato.com

Milan, fatta per Jungdal all'Altach di Miro Klose: portiere in Austria per visite e firma TUTTO mercato WEB

Milan, Vasquez libera Jungdal: il portiere danese va in prestito all'Altach TUTTO mercato WEB

Milan, definito il prestito con diritto di riscatto di Jungdal all'Altach: i rossoneri hanno voluto... Milan News

Andres Jungdal, portiere recentemente passato dal Milan al Sportclub Rheindorf Altach, ha parlato così della sua esperienza in rossonero ai microfoni del sito ufficiale del club ...Jungdal: «Quando il Milan mi ha chiamato si è realizzato un sogno…». Le parole dell’ex portiere rossonero passato al Sportclub Rheindorf Andres Jungdal ha parlato ai microfoni ufficiali del Sportclub ...