Alpine A110 R - Goduria in pista | ma pure su strada

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Per spiegare com'è mettersi al volante di unaR potrei partire dal suo rapporto peso-potenza, dall'assetto regolabile o dai decibel del nuovo scarico. Ma per dirla in due parole - senza divagare negli innumerevoli dettagli che l'hanno resa l'arma definitiva di Dieppe per i track day - vi dico che da guidare è una vera libidine. Se siete dei petrolhead vecchia scuola, quello che apprezzerete è il suo peso a secco di poco superiore alla tonnellata, che la fa entrare in curva con una grazia sconosciuta a gran parte del listino moderno. In un mondo che tende con forza all'elettrico, la R è l'ultima chiamata per mettersi in garage un "ferro" così leggero. Nei prossimi passi del marchio francese, infatti, ci sarà anche la corrente. Con tutto quello che ne consegue, anche in termini di masse. 1.082 kg per 300 CV. Vi annoio con due dati prima di ...