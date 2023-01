Allegri addio a giugno? “È inevitabile” Ecco perché le strade si separeranno

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 gennaio 2023) Maxsta riprendendo in mano le sorti della Juve, ma la sua grinta non sembra bastare per poter rimanere a Torino anche in futuro. La stagione 2022-23 della Juventus era iniziata fin da subito in maniera molto travagliata anche senza lo scandalo legato alle plusvalenze, ma questa penalizzazione di 15 punti ha portato una scossone di proporzioni bibliche in casa bianconera. Chi invece sembra avere una nuova linfa vitale è Max, con il tecnico toscano che dopo questa sentenza che molti vedono come ingiusta, ha dimostrato di avere una forza tale da poter fare sì che la Juventus possa finalmente rialzare la testa. JuveDipendenzaSono sempre stati molti infatti che non hanno visto di buon occhio il suo ritorno, dato che ormai la Juve non era più la squadra schiacciasassi di un tempo e doveva così cambiare completamente rotta per poter ...