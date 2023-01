Alessandra Tripoli | chi è il marito Luca Urso | ” Mi ha reso una donna migliore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)ed ilsi sono sposati nel 2016 con una cerimonia organizzata da noto Wedding Planner Enzo Miccio. Oggi la maestra di danza sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14.00 su Raiuno.e ilinsieme sin dall’adolescenza Nata a Misilmeri in provincia di Palermo il 30 luglio 1987, spinta dalla trasmissione cult “Non E’ La Rai” inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza sin dalla tenera età. Dal 1995 al 2008ha vinto molte volte in ambito nazionale, successivamente ha pil via anche la sua carriera in ambito internazionale confrontandosi con professionisti da tutto il mondo, prima ...