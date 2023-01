Alcol e salute | Cotarella Assoenologi | «Terrorismo inutile | da Da Vinci a Leopardi | i migliori cervelli amavano il vino» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Irlanda attacca etichette per avvertire sui grossi rischi di; l’Ue prima asseconda l’iniziativa, poi tranquillizza i Paesi sul piede di guerra, «perché un bicchiere diogni tanto piace a tutti»; l’Italia, tra i primi produttori al mondo, si oppone non con poca preoccupazione. Come se non bastasse la comunità scientifica si divide tra chi mette in guardia sulla pericolosità di bere anche un solo bicchiere di, e chi frena parlando didemonizzazione. Dopo aver consultato l’etanologo, presidente della Società Italianaogia, Gianni Testino, Open ha parlato della questione con uno dei nomi più prestigiosi dell’enologia italiana, Riccardo. Presidente mondiale degli enologi, nonché dell’Associazione enologi ed enotecnici italiani ...