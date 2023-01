Alcol e droghe | l’Irlanda ci avverte | il malessere è culturale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il governo irlandese, non ricevendo obiezioni dall’UE, ha recentemente predisposto una norma nazionale che metta in guardia i consumatori da vino, birra e liquori. ll tutto tramite l’affissione di alert sanitari che, alla pari di quelli apposti sui pacchetti di sigarette, avvertano circa i rischi dell’per la salute. Questo caso-simbolo non è piaciuto ai Paesi europei che esportano bevandeiche come il nostro e che desiderano difendere la qualità dei loro prodotti. Giudicano la norma una vera e propria storpiatura di mercato, in barba ai principi comunitari di parità di trattamento delle merci. Ma aldilà delle questioni prettamente economiche, il consumo/abuso dirappresenta oggi un problema assai delicato e attuale. Che forse da troppo tempo si fa finta di non vedere. E che merita l’attenzione dell’opinione pubblica ...