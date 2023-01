Albertini sul Milan | ‘Lo vedo poco cattivo… ’

(Di martedì 24 gennaio 2023) Demetrio Alberino, doppio ex di-Lazio, parla ai microfoni del sito ufficiale del club biancoceleste: "Ill’ho visto in...

Come la vicenda, seguita in prima persona dall'assessora Principe, che ha portato alla richiesta della medaglia perRomeo : navigandoweb, Principe ha trovato in vendita una cartolina ...In questa prospettiva, diventa pretestuoso ogni discorsorapporto tra la politica di Draghi e ... Ho già fatto l'assessore alla cultura con il mio sindaco di Milano Gabrielee me la sono ...

Albertini sul Milan: "Lo vedo meno cattivo, i risultati negativi tolgono certezze. Sul match contro la... Milan News

Albertini: “La Coppa Italia con la Lazio Ricordo bellissimo. I tifosi…” Cittaceleste.it

Lazio-Milan, il doppio ex Albertini: “Gara spartiacque, entrambe ... LazioPress.it

Albertini sul Miilan: "Essere troppo pavoni porta a fare qualche ... Radio Rossonera

Albertini: “Spero che il Milan vinca, anche se ha perso sicurezza” Pianeta Milan

Il doppio ex Demetrio Albertini, intervistato per il match program di Lazio-Milan pubblicato sul sito ufficiale biancoceleste, ha parlato così della sfida di stasera tra biancocelesti ...dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha concesso ad Angelica Milia di visitare il detenuto ma le vieta di parlare con un'emittente radiofonica. Scoppia la polemica ...