Alba Parietti e il compagno si raccontano | un amore tra sorrisi e bisticci

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) Personaggi Tv.e illa loro storia d’. Classe 1961,è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana.ed il suo, Fabio Adami, hanno rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della Sera. Ed in questa circostanza hanno parlato ovviamente della loro vita di coppia, non facendo mistero di essere davvero innamorati. Ad un certo punto la giornalista del quotidiano ha colto la palla al balzo per chiedere loro se hanno mai litigato. Senza troppi giri di parole,ha subito risposto affermativamente ammettendo che la loro litigata peggiore è stata per via di un titolo di un giornale. Vediamo nel ...