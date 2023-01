Al via lo sciopero dei benzinai | dalle 19 e per 48 ore Cosa c' è da sapere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scatta stasera alle 19 lodi 48 ore dei. La serrata inizieràsette di sera sulla rete ordinaria e22.00 sulle autostrade. Resteranno chiusi i distributori di carburanti, così come i self service. Gli esercenti chiedono un ripensamento sul decreto Trasparenza approvato lo scorso 10 gennaio. "Il provvedimento è giusto e non si torna indietro", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni ieri ad Algeri, segnando un punto di non ritorno rispetto al congelamento della protesta. "Le speculazioni sono state molto poche" ha ammesso la presidente, "ma non potevamo tornare indietro su un provvedimento che è giusto". La conclusione è: nessuna retromarcia sul decreto Trasparenza. Per Meloni, infatti, "pubblicare il prezzo medio è di buon senso". Resta perciò l'obbligo del cartello e non si ferma lo ...