Al molo di Lampedusa non comanda nessuno

Nel silenzio generale delle istituzioni l'isola disi trova nuovamente a fronteggiare da ... Oltre tremila i migranti arrivati alFavarolo, mentre sono poco più di un centinaio i ......due anni che era sulla barca affondata nella tarda mattinata a circa 10 miglia a Sud di. ...i medici Cisom che hanno provveduto ad intubarli e a rianimarli durante tutto il tragitto verso...

Naufragio al largo di Lampedusa, muoiono due adulti e un bambino Sky Tg24

Epifania di sbarchi a Lampedusa: sale a 3 il numero dei morti, c'è anche un neonato RaiNews

Tre morti in un naufragio al largo di Lampedusa, tra le vittime anche un neonato Giornale di Sicilia

Sbarchi, da gennaio in 3mila a Lampedusa. Malgrado Piantedosi Vita

Sbarchi e naufragi no stop hanno ridotto in ginocchio Lampedusa, il sindaco: "Lo Stato ci aiuti o ci esenti dalla gestione del fenomeno" AgrigentoNotizie

Due morti in poco più di un mese all’interno dell’hotspot, salme che restano in attesa nel piccolo cimitero dell’isola e continui arrivi dalla Tunisia. Ecco come davanti al nuovo decreto del ministro ...Ocean Viking sbarca domani ad Ancona, a bordo ci sono 37 migranti salvati al largo della Libia. La Geo Barents, invece, dovrebbe approdare la mattina del 12 gennaio con 73 migranti. Ad Agrigento il Co ...