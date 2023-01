Al campo di calcetto pistola in pugno | tragedia sfiorata a Casavatore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un giocatore con le stampelle a causa di una frattura alla gamba aggredito e preso a calci mentre è a terra, il suo allenatore lo difende e scatta la missione punitiva con tanto diimpugnata per minacciarlo e poi per colpirlo con il calcio alla testa: poteva finire inla gara di futsal (calcio a 5) under 19 tra ile il Quarto, disputata domenica scorsa nel palazzetto di, in provincia di Napoli. A stigmatizzare l’accaduto, attraverso un post pubblicato su Facebook, è l’Ads Futsal Quarto. L’allenatore del Quarto Under 19, che ha riportato un trauma cranico, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Casoria che stanno indagando sull’accaduto. Tutto è avvenuto dopo alcune scaramucce intra i giocatori, durante la partita valida per il campionato regionale. ...