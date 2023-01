Aiuti Covid | frode da 330mila euro | ci sono anche mafiosi L’inchiesta della Procura di Monza

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ancora frodi sugli. Una maxidascoperta in Brianza. Quindici persone sanzionate di cui otto denunciate penalmente alladi. Fra queste compaionoun imprenditore edile di Giussano già condannato per associazione di stampa mafioso che ha ricevuto 4miladi “ristori”, un commerciante dello stesso Comune destinatario di un’interdittiva antimafiaPrefettura che avrebbe preso 70mila, per la presenza in famiglia del socio di maggioranza di un altro condannato per mafia.sei denunce per truffa aggravata I controlli del Nucleo di polizia economico finanziaria ...