AGL ASTE IMMOBILIARI | cosa c' è da sapere sul mercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) La regina del, è la società oggi con il più grande retail nel settore delle “case a forte sconto” con gli oltre 160 punti vendita presenti in tutta Italia. Guidata dal giovane imprenditore Imparato Massimo è il punto di riferimento per tante famiglie che vogliono acquistare la loro prima casa o per chi vuole fare un investimento immobiliare, con un risparmio medio del 47%. AGLè una società fondata nel gennaio del 2018 dal giovane imprenditore bresciano Massimo Imparato, insieme ad altri due soci, e parte del gruppo ABTG spa, quotato in borsa nel 2017. Nel giro di pochi mesi l'azienda ha riscontrato numerosi successi che l'hanno portata al vertice del, rendendola di fatto il più grande retail nel settore delle. Il progetto, nel corso ...