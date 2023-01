Aggrediscono e rapinano minori ed extracomunitari in centro Arrestati 4 giovani

(Di martedì 24 gennaio 2023) Intorno alle ore 23,00 di ieri, sono giunte alla Sala Operativa 113 due segnalazioni di aggressioni in città: la prima ai danni di duenella centrale via Oberdan, la seconda ai danni di un cittadino filippino aggredito e rapinato del suo zaino in via Nitti. In entrambi i casi come presunti autori delle aggressioni venivano indicati quattro, uno dei quali con un vistoso giubbotto giallo. Immediato l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante i quali, dopo aver acquisito dalle vittime tutti gli elementi utili alla possibile ricostruzione delle vicende, hanno rintracciato quattroche, secondo le descrizioni, potevano essere riconducibili ai presunti autori. Poco dopo, un altro equipaggio delle Volanti in transito in via Principe Amedeo ha notato, ferma al margine della strada, un’autoambulanza con i ...

In manette sono finiti un tunisino 36enne disoccupato, già noto per violazione delle norme sull'immigrazione, e un marocchino 27enne anche lui senza lavoro e noto per reati contro la persona, il ...Si sono avvicinati in cinque, fingendo di aver bisogno di aiuto, ed hanno aggredito e rapinato due persone in largo Saluzzo a Torino nella notte di Capodanno, portando via la collanina d'oro che ...

Gli episodi nella serata del 23 gennaio in via Oberdan e via Nitti: vittime due minorenni e tre cittadini filippini. I responsabili rintracciati dalla polizia ...