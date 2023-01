Afghanistan | sale a oltre 120 il bilancio delle vittime dell' ondata di freddo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kabul, 24 gen. (Adnkronos/Dpa) - Ilcausato da una gravediinè aumentato, provocando più di 120nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto il portavoce'Autorità nazionale per la gestione dei disastri Shafiullah Rahimi, riferendo inalla Dpa che più di 50 case sono state completamente o parzialmente distrutte e che sono morti anche 70.000 animali. Secondo il dipartimento meteorologico, la temperatura più bassa registrata a gennaio è stata di meno 34 gradi nella provincia centrale di Ghor. Ben 5.000 bambini sono stati ricoverati in ospedale nel paese in una settimana, ha dichiarato lunedì il ministero ...

Kabul, 24 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il bilancio delle vittime causato da una grave ondata di freddo in Afghanistan è aumentato, provocando più di 120 vittime nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto i ...