Adesione all’Ue e presenza Italia | il piano del governo Meloni per i Balcani

(Di martedì 24 gennaio 2023) La guerra di aggressione della Federazione russa all'Ucraina, oggi giunta all'undicesimo mese, ci pone davanti a "scelte inevitabilmente strategiche" e ildi Giorgiaha già fatto la sua: portare "piùnei", regione di "rilievo strategico per i nostri interessi nazionali". Un obiettivo ambizioso, per una regione dilaniata da contrasti e divisioni etniche, sociali, culturali, politiche, che il nostro Paese intende raggiungere seguendo almeno tre diverse direttive: rafforzare ladelle aziendene nell'area, puntare ad affermarsi quale piattaforma di dialogo e cooperazione con gli Stati regionali, assumere il ruolo di facilitatore della riconciliazione e della sua integrazione nell'Unione europea. "E' quello che ci chiedono tutti gli amici della ...

