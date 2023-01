Addio a Gianfranco Goberti | l’artista delle corde

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023), noto per il suo lavoro che annovera tra gli elementi essenziali gli intrecci e le, è morto a Ferrara domenica 22 gennaio all’età di 83 anni. La cerimonia funebre, come ha annunciato oggi la famiglia, si svolgerà mercoledì 25 gennaio, alle 14, presso l’Aula del Commiato del cimitero monumentale della Certosa di Ferrara.ha esordito nel panorama artistico italiano negli anni ’60 con riferimenti a Pablo Picasso e a Francis Bacon. Ha poi indagato nell’ambito di una ricerca tra Optical Art e Figurazione, pervenendo ad un inedito “optical-figurativo”. Da allora sono comparsi ciclicamente uno specchio e una poltrona – rigorosamente a righe – in una sorta di dialogo tra l’oggetto e il suo riflesso. Questo gioco di rimandi verrà, poi, concettualmente più precisato, ...