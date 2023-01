Abusi sulle ginnaste | l’allenatrice Stefania Fogliata interdetta dalle palestre | è accusata di maltrattamenti aggravati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023)non potrà più allenare in nessuna palestra d’Italia. Lo stabilisce la misura cautelare interdittiva disposta dal gip Francesca Grassani, su richiesta del pm di Brescia Alessio Bernardi. Una prima svolta nell’inchiesta della Procura bresciana sui presuntifisici e psicologici nei confronti di giovani atlete di ginnastica ritmica. La trentenne istruttrice federale, che lavora in una palestra di Calcinato, in provincia di Brescia, è al centro dell’indagine della Procura da quando, lo scorso agosto, due giovani atlete avevano denunciato glisubiti.diproprio dalla giovane età delle presunte vittime: secondo la tesi degli inquirenti, isono ...