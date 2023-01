Abusi e violenze sessuali su pazienti psichiatrici | arrestati 15 operatori sanitari

(Di martedì 24 gennaio 2023) Purtroppo non è il primo caso del genere e - temiamo - non sarà l'ultimo: a Foggia , con le accuse di maltrattamenti enei confronti di 25, 15 tra...

... hanno consentito quindi di riscontrare - sotto un profilo allo stato gravemente indiziario - numerosi episodi diedai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacità ...I maltrattamenti erano quotidiani: le 25 vittime divenivano afferrate per i capelli e per il corpo, colpiti al volto con schiaffi e pugni e trascinati per i corridoi. Glisessuali Le ...

Abusi e violenze su pazienti psichiatrici, 15 arresti a Foggia - Puglia Agenzia ANSA

Violenze e abusi su pazienti psichiatrici: esplode lo scandalo, arrestati infermieri e Oss Today.it

Foggia, violenze e abusi sessuali su pazienti psichiatrici: 30 misure cautelari RaiNews

Foggia, abusi sessuali e violenze su pazienti psichiatrici: 15 operatori sanitari in manette La Gazzetta dello Sport

Foggia, violenze sessuali e maltrattamenti su pazienti psichiatrici: gli abusi ripresi dalle telecamere… Il Fatto Quotidiano

A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito una ...Maltrattamenti e abusi su pazienti psichiatriche: 15 arresti a Foggia, si tratta di operatori sanitari, infermieri e ausiliari sorvegliati da tempo ...