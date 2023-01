Abusavano dei pazienti psichiatrici | orrore a Foggia | 15 arresti in corsia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Venivano picchiati, minacciati e persino abusati sessualmente approfittando dell'età e delle patologie delle loro vittime: 25psichiatriche ricoverate nella struttura socio sanitaria Don Uva di. Per questo motivo 15 operatori sanitari, infermieri e ausiliari sono stati arrestati e altrettanti sono stati raggiunti da misure cautelari (obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alle vittime). Il blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale die del Gruppo Tutela della Salute di Napoli è scattato in piena notte: òa complessa ed articolata attività di indagine in questione, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di, è stata sviluppata in particolare dai militari del Nucleo Investigativo die del NAS del capoluogo ed è iniziata la scorsa estate. Le ...

