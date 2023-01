Abruzzo | morto l’orso Juan Carrito investito da un’auto

(Di martedì 24 gennaio 2023) caption id="attachment 337428" align="alignleft" width="150" L'orso/captionE'l'orsoda un'auto questo pomeriggio sulla statale 17, strada che collega Castel di Sangro a Roccaraso (L'Aquila). Le condizioni dell'orso, diventato famose per le sue scorribande tra Roccaraso e Castel di Sangro sono apparse gravissime, con l'animale colpiti in pieno che secondo una prima ricostruzione dell'incidente aveva le zampe rotte, immobile sull'asfalto, muovendo solo la testa, con un'agonia durata quasi due ore.Le guardie del Parco e i carabinieri forestali, del posto, intervenuti immediatamente sul posto, hanno subito confermato che si trattava di, l'orso social di Roccaraso, protagonista di incursioni nei paesini ...

RaiNews

È stato trasferito nell'Istituto Zooprofilattico di Isernia per l'autopsia l'orso Juan Carrito, simbolo dell'nel tardo pomeriggio di oggi dopo lo schianto con una vettura sulla statale 17 nel territorio di Castel Di Sangro. La star dei social era diventata un'icona per la promozione dell'...Juan Carrito, il giovane orso marsicano diventato un 'mito' per le sue scorribande nell'montano, è. E' stato investito e ucciso a Castel di Sangro da un automobilista. 'Sono sconvolto - dice ad Adnkronos Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Lazio e ... Abruzzo, muore investito da un'auto Juan Carrito, il celebre orso marsicano "goloso" L’orso, diventato famoso per le sue scorribande tra Abruzzo e Molise, era uno dei quattro gemelli di mamma Amarena, nato nel Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise quattro anni fa. Il… Leggi ...E' morto l'orso marsicano conosciuto per le sue scorribande alla ricerca di cibo. E' stato investito da un'auto nei pressi di Castel di Sangro ...