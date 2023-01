A A A Cercasi dogsitter a New York per 100mila dollari l’anno

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sempre più gente è alla ricerca di qualcuno che si occupi dei loro amici a quattro zampe. Un’esigenza che nasce per non lasciare soli gli animali quando si sta molte ore fuori casa per lavoro, o quando si parte per le ferie. È anche un’ottima alternativa alle pensioni, perché cani e gatti restano nell’ambiente che conoscono e non sono esposti a stress. Una delle città in cui il mestiere delsta letteralmente spopolando è New, ed è proprio dalla metropoli che arrivano gli annunci di lavoro più allettanti. Come riporta il NewTimes, nella Grande Mela lo stipendio per chi porta a spasso i cani altrui può arrivare fino a. Dopo il boom di adozioni, registrato durante la pandemia di Covid, il mestiere dinella città a ...