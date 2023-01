50 anni de “Lo Spazio Psicoanalitico” | Psicoanalisi tra Arte | Scienza e Società

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma – A Roma, il 27 e 28 gennaio 2023, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio e online, si terrà il convegno “50de ‘Lo’.tra”. L’evento si propone di ripercorrere le ragioni che portarono alla nascita de Lo, fondato nel 1972 da Paolo Perrotti, in stretta collaborazione con Cesare Musatti e Adriano Ossicini, ma soprattutto di riflettere sui temi più importanti che sono stati oggetto dell’attività teorica e clinica de Lonei cinquant’della sua esistenza. Loha come fine la promozione dell’attività di ricerca, di studio, di divulgazione e di ...

Continuiamo a lavorare come sappiamo, forti dell'esperienza di questi 15, portando la qualita ... Ampioe riservato al Made in Italy, a partire dalle bollicine Ferrari Trento, proposte al ...La futuristica opera di Massimiliano Fuksas viene inaugurata nel 2004 per i 225dell'azienda, unoideato per accogliere visitatori e appassionati, diffondendo l'amore per la grappa e ...

Spazio Psicoanalitico, un convegno a Roma celebra i suoi 50 anni Spazio50

Un enorme spazio vuoto è stato sigillato 4.500 anni fa nella Grande Piramide di Giza Everyeye Tech

Galassia lontana 8,8 miliardi di anni luce dalla Terra: cattura-record di un segnale grazie a un'increspatura ilmessaggero.it

Il nuovo spazio della Galleria Monitor a Roma Artribune

Usa: secondo uomo sulla luna Buzz Aldrin sposo a 93 anni ... Agenzia ANSA

Scopriamo insieme la potenza dello Spazio nei videogiochi, andando oltre l'infinito e citando alcune delle opere più significative ...In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, l'azionista di maggioranza della Juventus torna sulla penalizzazione di 15 punti e su come la società torinese non sia il problema, ma parte della soluz ...