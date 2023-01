365 giorni con Maria | 24 gennaio Accade qualcosa di surreale che lascia stupefatti

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quello che si palesa agli occhi degli abitanti di una piccola cittadina è inverosimile. Sono in molti a non credere a ciò che vedono. Dopo che il gelo ha distrutto coltivazioni intere, ecco che un velo di primavera sembra essersi posato tutt’intorno, spazzando via il freddo inverno. Gli alberi e tutta la vegetazione circostante tornano L'articolo proviene da La Luce di