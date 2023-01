24 gennaio 1993 | Montero nel finale trascina l’Atalanta al terzo posto

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) La vittoria deldi Marcello Lippi nelcontro l’Ancona che regala ilin classifica. Grande zampino diUn’Atalanta poco citata, ma competitiva è stata sicuramente quella di Marcello Lippi. Per un solo punto fuori dalla Coppa UEFA e una squadra che faceva del comunale suo territorio di caccia. 24, i nerazzurri incontrano l’Ancona per l’ultima partita del girone d’andata. Nonostante l’assenza di ben 5 titolari la Dea regge comunque il colpo, beneficiando anche dell’esordio di un giovane Alessio Tacchinardi. Al 21? i padroni di casa passano in vantaggio, con Rambaudi grazie ad un cross perfetto di Perrone da calcio d’angolo. Gli ospiti tirano fuori l’orgoglio e Agostini di testa sigla l’1-1, ma rischiano di ...