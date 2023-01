23 Gennaio 2023 – Serbia attacca | minacciati dall’Ue sul Kosovo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lapotrebbe affrontare gravi conseguenze negative da parte Ue se Belgrado “non accetterà il cosiddetto piano franco-tedesco sul“. Lo ha detto lunedì sera il presidente serbo Aleksandar Vucic rimarcando che il ricatto/minaccia “mi è stato ripetuta tre volte durante una conversazione“. La Polizia federale dello stato di Amazzonia ha confermato che Rubens Villar Pereira è stato il mandante dell’omicidio dell’indigenista Bruno Pereira e del giornalista britannico Dom Phillips. Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha ordinato alla Polizia federale di aprire un’indagine per genocidio, omissione di soccorso e crimini ambientali commessi contro gli indigeni Yanomami nelle riserve dello stato di Roraima. Due studenti sono morti a seguito della sparatoria avvenuta oggi in una scuola a Des Moines, nello Stato dell’Iowa. Il Cile ha ...

Da oggi, 24, in commercio si può trovare la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ovvero il grillo domestico. Nel marzo 2022 era già arrivato l'ok per i grilli in polvere, congelati, in ...Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 23, il prezzo medio nazionale praticato ...

Peanuts 2023 gennaio 24 Il Post

Quando pagano l'Assegno unico a gennaio 2023 Consulta il calendario Inps - LE DATE Gazzetta del Sud

Reddito di cittadinanza gennaio 2023, quando arriva il pagamento Sky Tg24

Cosa bisogna fare entro il 31 gennaio per non perdere il reddito di cittadinanza nel 2023 Fanpage.it

Foto Meteo: 24 Gennaio 2023 « 3B Meteo 3bmeteo

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - L'indice flash S&P Global Pmi composite della Francia a gennaio è in lieve flessione a 49, rispetto a 49,1 di dicembre, segnando un terzo mese consecutivo di calo delle ...Fra i giochi coinvolti World of Warcraft, Overwatch 2 e Diablo, i cui server sono tutti irraggiungibili dagli utenti cinesi ...