Zuppa di Porro 23 gennaio 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023)di. Grande Corriere della sera oggi. Apre sui pasticci di Biden, unico giornale in Italia e fa scrivere il fondo a Danilo Taino sui rischi che corriamo conil ritorno della politica industriale. Perfetto. Giordano mi fa godere con lo schiaffo a Bonomi e alla Confindustria dei fenomeni che se la prendono con i sussidi a chi perde lavoro e vogliono sussidi per loro stessi. roba da matti. Meloni appoggia Nordio e c’erano pochi dubbi. Zagrebelsky insopportabili, ma questi pensano davvero di avercela solo loro, la verità. Il pd alla ricerca della bussola,ma non solo. Sciopero benzinai parlano le associazioni dei consumatori che non rappresentano assolutamente nessuno e sparano la scemenza: se cioperano ci sarà il controsciopero degli automobilisti. I consumatori sono come Bonomi non rappresentano una cepp, ma cic redono e vegnono ...