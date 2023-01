Zapatero fa liberare un torturatore di Chavez

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Perù: gli istigatori della protesta che vogliono il ritorno di Castillo alla presidenza Nel Palazzo presidenziale di Lima, la notte del 10 agosto, quando le indagini della procura si stavano avvicinando all’allora presidente Pedro Castillo e al suo entourage, il primo ministro Aníbal Torres disse in un incontro con i leader delle organizzazioni sociali: “Se ognuno di voi portasse 50 persone a Lima, allora metterebbero in ginocchio i golpisti, li costringerebbero ad avere una Costituzione che avvantaggi tutti e non solo una certa classe, un settore del potere economico.” Poche ore prima, nel cortile della sede del governo, il presidente aveva tenuto un incontro con più di 500 leader di rondas campesinas, i ronderos tra cui Flores Gonzales, il coordinatore generale dell’Assemblea Nazionale dei Popoli, un conglomerato di gruppi e corporazioni che ha promosso la “Presa di Lima” e parte ...