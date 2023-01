Yana Malayko sparita a Castiglione | ricerche sospese | il punto sulle indagini

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono stateledel corpo di. Nella serata di ieri, domenica 22 gennaio, gli investigatori hanno deciso di fermarsi temporaneamente per ripartire da zero e capire dove dirigersi per riuscire a ritrovare il cadavere della 23enne. Qualche indicazione precisa potrebbe arrivare da Dumitru Stratan, il 34enne di origine moldava, ex fidanzato L'articolo proviene da Inews24.it.

Resta avvolto nel mistero la scomparsa di, 23 anni, della quale non si hanno più notizie da giovedì sera. I sospetti degli investigatori si sono addensati su Dumitru Stratan, l'ex della ragazza, fermato con l'accusa di omicidio ...è stata uccisa dal suo ex che poi ha gettato il cadavere dopo averlo nascosto in un sacco nero Le ultime notizie dal ... Yana Malayko, sparita a Castiglione delle Stiviere: la lite, l'auto, il sacco nero L’ex fidanzato di Yana Malayko, Dumitru Stratan, è stato arrestato. Secondo gli investigatori, il 33enne ha ucciso e occultato il cadavere della 23enne. Il 33enne è in carcere, ma il corpo della ragaz ...Yana Malayko è stata uccisa dal suo ex che poi ha gettato il cadavere dopo averlo nascosto in un sacco nero Le ultime notizie dal mantovano ...