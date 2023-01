Xavi prima difende Dani Alves | poi ritratta | «Chiedo scusa | ogni atto di violenza va condannato»

(Di lunedì 23 gennaio 2023)di iniziare la conferenza stampa post-partita,ha voluto chiarire le sue dichiarazioni del giornosull’arresto di, a causa delle polemiche generate. Infatti, il tecnico del Barcellona affermò nella conferenza stampa pre partita testuali parole: «È difficile commentare una situazione del genere. Penso di essere sorpreso e scioccato. Sono sotto shock. La giustizia trionferà. Mi sento molto male per lui». Nella serata di ieri, al termine della partita tra Barcellona e Getafe, vinta per 1-0 dai catalani, Ii tecnico ha voluto chiarire la vicenda. Queste le parole disu: «Quello che ho detto è stato interpretato male o non sono stato chiaro come avrei dovuto, ma è importante che mi spieghi. È un argomento duro e ...

IlNapolista

Un'oracirca saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due ... Allenatore:. GETAFE: Soria D., Alderete O., Alena C., Algobia A. (dal 17 st Mitrovic S.), Djene, ...A firmare la vittoria per i blaugrana è Pedri che, al 35esimo minuto dellafrazione di gioco,... La formazione dimantiene la vetta della classifica a quota 44, ospiti che restano invece in ... Xavi prima difende Dani Alves, poi ritratta: «Chiedo scusa, ogni atto ... Il centrocampista non perde appeal nella lista degli obiettivi del club spagnolo, vicino alla cessione a parametro zero del proprio mediano ...Successo di misura per i blaugrana che s’impongono sugli azulones grazie a una rete solitaria di Pedri e rafforzano, così, il primo posto in classifica.