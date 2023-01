WWE | Secondo Fightful | la federazione starebbe discutendo il ritorno degli AOP

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 23 gennaio 2023)una nota informativa diSelect, è stato diramato l’annuncio che la dirigenza WWE avrebbe discusso sulla eventualità di unAuthor of Pain. Il tag team è saltato alla ribalta dopo aver militato per diverso tempo ad NXT, ove hanno dimostrato di dominare senza colpo ferire la categoria di appartenenza. La loro “imponenza” è stata il loro salvacondotto per il Main Roster, nel quale però non sono riusciti ad accattivarsi le simpatie dei fan e, complice anche una mancanza di disegno narrativo per loro, sono finiti presto per essere utilizzati poco, sino al loro inevitabile licenziamento. Tornano o no? La assunzione del comando del team creativo da parte di Triple H ha portato con sé una ventata di freschezza tanto attesa. Da quando, infatti, Hunter ha ricoperto ruoli chiave nel ...