WWE | La compagnia ha intenzione di riassumere due ex campioni di coppia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La nuova gestione di Triple H è stata caratterizzata da una serie di ritorni di Superstar che si erano imposte con prepotenza nel roster di NXT, molto probabilmente questa prassi sta per riproporsi anche nel 2023. Secondo Fightful Select, lastarebbe valutando di rimettere sotto contratto un ex tag team che tra il 2016 ed il 2017 ha dominato il Black and Gold Brand. Il ritorno degli AoP Il team in questione sarebbe quello formato da Akam e Rezar, i piani alti della WWE sarebbero propensi a rimettere sotto contratto gli Authors of Pain. Il team in questione fu uno tra i più dominanti nella storia di NXT: gli AoP misero a ferro e fuoco la divisione didel brand giallo vincendo prima l’edizione del 2016 dei Dusty Rhodes Classic e poi anche i titoli dinell’agosto dello stesso anno. Dopo aver perso le ...