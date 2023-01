Will a Sanremo con ‘Stupido’ | «Anche dire cose banali può essere difficile»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo la finalissima diGiovani con il brano Lepiù importanti,arriva al Festival di2023 con Stupido. Un brano non nato appositamente per la kermesse, ma a cui l’artista tiene molto. «GiàGiovani è stato un gran traguardo. La verità è che, dopo la finale, devo ancora realizzare a cosa sto andando incontro. Aci sarà da soffrire, mada divertirsi. Continuo a pensare solo alla musica, voglio arrivare il più pronto possibile e rispettare la storia musicale di questo palco incredibile,se non ho una grandissima esperienza».sembra arrivare sul palco dell’Ariston con una buona dose di umiltà. Eppure, Stupido dimostra che il percorso del giovane ...

