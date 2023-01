WCAPES | le criptovalute affiancano lo sviluppo dei giovani talenti calcistici

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il Progettoè volto a valorizzarecalciatori under 18 provenienti da tutto il mondo offrendo loro una concreta opportunità di successo attraverso la gestione dei diritti di immagine. Daniele Mangano Ceo e fondatore nell’evento di lancio del progetto ne ha illustrato ambizioni, processi e orizzonti. «assicura un compenso aicalciatori – ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Dall'Inter al Milan, le dichiarazioni di Walter Zenga durante l'evento ': Una società che unisce calcio e''Come cambia la stagione per Inter e Milan dopo la Supercoppa Non bisogna fare conto su una partita singola, ma su tempi un po' più lunghi. Non è ...... tra cui quelli di TvPlay e di Calciomercato.it a margine dell'evento ': Una società che unisce calcio e'. Pierfilippo Capello - Calciomercato.it'Le società di calcio oggi secondo ... WCAPES: le criptovalute affiancano lo sviluppo dei giovani talenti ... Super Lega e contratti, l’avvocato Pierfilippo Capello ha parlato a margine dell’evento ‘WCAPES’. Valorizzare un brand, Super Lega e contratti. Su questo si è soffermato l’avvocato Pierfilippo Capello ...Dall'Inter al Milan, le dichiarazioni di Walter Zenga durante l'evento 'WCAPES: Una società che unisce calcio e criptovalute' ...