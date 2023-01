Warriors | che lezione da Irving e dai Nets Carica LeBron | i Lakers rimontano da - 25

Sky Sport

Avanti di 13 lunghezze a metà della frazione finale i(23 - 24) alzano il piede dall'... la tripla di O'Neale a 28'' dalla sirena poi mette definitivamente davanti i Netsringraziano e, ...... superando 116 - 120 i Golden Stateora piombano nuovamente sotto il 50% di record complessivo. Secondo - fondamentale - successivo di fila per i Los Angeles Lakers,vincono 112 - ... NBA, gli Warriors campioni di nuovo alla Casa Bianca, a quasi 7 anni dall'ultima volta Irving e James trascinano Brooklyn e Los Angeles a due grandi vittorie. Bene Dallas mentre Memphis ancora ko SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite dove spiccano i successi in rimonta di ...Golden State crolla nel finale e va ko contro Brooklyn, i Lakers recuperano a Portland una partita che pareva persa. Oklahoma City fa lo sgambetto a Denver e i Mavs cadono in casa con i Clippers ...