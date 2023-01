Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi | orari | programma | tv | streaming | percorso

OA Sport

... trionfatore di due Giri d'Italia, di un Tour de France, di unae della Milano " Sanremo. Un ... via Fonte Magna, via Costa del Borgo poi aPaterniano fino all'incrocio per Offagna, quindi ...Sam Bennet (Bora Hansgrohe) si è aggiudicato la prima tappa dellaJuan di 143,9 km. Allo sprint l'irlandese, alla sessantesima vittoria in carriera, ha preceduto il danese Michael Morkov (Soudal - Quick Step) e l'italiano Giacomo Nizzolo (Israel - Premier ... LIVE Vuelta a San Juan 2023, prima tappa in DIRETTA: si comincia con Ganna, Viviani ed Evenepoel! VUELTA A SAN JUAN - Il finale della 1a tappa è stato macchiato da ciò che è accaduto a 1200 metri dal traguardo, quando la strada si è aperta in due carreggiate ...Si è aperta oggi la 39a edizione della Vuelta a San Juan (la quinta per i professionisti), corsa in Argentina che per tanti corridori è quella del debutto stagionale. La prima tappa, 143 km con parten ...