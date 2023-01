Volto noto di Temptation Island vandalizza il Pronto Soccorso | denunciato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ha dell’incredibile quello che è successo sabato sera, 21 gennaio 2023, aldell’Ospedale Civico di Palermo e che ha visto protagonista uno dei personaggi più noti dell’ultima edizione di, il barista Federico Rasa. Il ragazzo, infatti, ha dato in escandescenze per motivi ignoti e ha cominciato a prendere a calci e pugli tutto quello che gli capitava sotto mano, minacciando e insultando il personale presente., un brutto episodio di cronaca coinvolge Federico Rasa Federico Rasa ha partecipato all’ultima edizione di, quella dell’estate 2021, assieme all’ormai ex fidanzata Floriana Angelica. Nel reality show di Maria De Filippi, il trentenne siciliano era parso tutto sommato una persona ...

BlogSicilia.it

Per l'occasione il pubblico potrà godere della compagnia di Paola Barale, l'attore Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi e undi Rai2 ovvero Adriana Volpe. In seguito anche l'influencer ...... nate nel 2006, nel 2021 ha avuto un brusco addio col padre delle figlie, Marco Costantini ,... L'exdel Bagaglino poi cita Antonino Tamburello, professore, psichiatra e psicoterapeuta, molto ... Calci a pugni a porte e carrelli del pronto soccorso, Federico Rasa indagato per danneggiamento Nuovo amore in arrivo per questi due famosissimi vip Da non credere, la foto del bacio ha già fatto il giro del web. Ecco di chi si tratta.Un 57enne è stato ucciso in un ristorante nel Napoletano: la vittima è Vincenzo Nappi, detto "O Pittore", esponente di spicco del clan degli Scissionisti ...